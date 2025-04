RiminiWellness 2025: l'innovazione anticipa il benessere del futuro

(Teleborsa) -, la manifestazione internazionale organizzata dadedicata a, tornaper unache rafforza lo sguardo verso l’innovazione di settore. Grazie alla collaborazione con una rete di partner tecnici, l’evento ha selezionatocon soluzioni all’avanguardia nei settori della salute, della nutrizione, della sostenibilità, della tecnologia dedicata al mondo sportivo e del turismo esperienziale legato al benessere.L’Innovation Area ospiteràpuntando su tecnologia, scienza e accessibilità. Tra queste: Salusnet di BMR Genomics, piattaforma per percorsi di prevenzione basati su analisi genetiche; AuReha di Digital Rehab, sistema di riabilitazione digitale con maglia sensorizzata e feedback in tempo reale; Ippocratech® di VST, dispositivo che rileva 5 parametri vitali ed ECG in 90 secondi; CardioTest di Humtelemed, software predittivo per il rischio cardiovascolare; Niver di Niverbec, per l’accesso ai dati sanitari in emergenza; VitalizeDx, test salivare per l’equilibrio metabolico con app dedicata; Barraqua di Fishform, dispositivo galleggiante per fisioterapia e rilassamento in acqua.Tecnologie avanzate come AI e realtà aumentata, rendendo allenamento e cura del corpo più personalizzati, accessibili e immersivi. Senza bisogno di indossare nulla, Real Move sfrutta telecamere e algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare in tempo reale i movimenti corporei, permettendo un'interazione precisa e naturale. L’app Tepy utilizza l’intelligenza artificiale per proporre esercizi su misura in caso di dolore fisico, attingendo a una vasta libreria di oltre 3.000 video dedicati. Move&Feel propone Move&Fit, abbigliamento con sensori e feedback aptico per allenarsi in ambienti virtuali in modo immersivo e realistico. Infine, Effingo ha sviluppato una cabina che crea avatar 3D fotorealistici con misure precise, utili per personalizzare abbigliamento, calzature o esperienze digitali.La tecnologia incontra motivazione e divertimento, rendendo l’attività fisica più coinvolgente e accessibile. Tra le novità: Chameleon Gym presenta Chameleon Trike, un attrezzo a tre ruote per l’allenamento outdoor che coinvolge braccia e gambe con resistenze regolabili. FiGo è l’app che connette con personal trainer locali, offrendo sessioni flessibili e condivise per ridurre i costi. Moto Trainer propone un simulatore collegabile a una moto per allenarsi in sicurezza a casa. Golee digitalizza la vita associativa delle ASD, semplificando tesseramenti, pagamenti e comunicazioni. Infine, WatchFit è un sensore da polso che riconosce gli esercizi, conta le ripetizioni e analizza la tecnica.Tecnologia e benessere si incontrano inche nascono sotto la stella della sostenibilità. Mama Science sviluppa materiali sostenibili e antibatterici, come rivestimenti edibili per alimenti e trattamenti per la purificazione dell’aria. Nel mondo della moda, Le Miranda propone beachwear Made in Italy realizzato con lycra riciclata. L’, sempre più alleata del benessere, si arricchisce con Myrea, il brand di BruPi srl, che offre alimenti low FODMAP per chi soffre di sindrome del colon irritabile. In ambito preventivo, Food for Healthy Life ha creato un tool digitale per valutare i benefici di una dieta sana nella prevenzione delle malattie croniche.Nell’Innovation Area, spazio di confronto con workshop e seminari dedicati ai temi chiave dell’innovazione nel wellness, verranno affrontati temi come turismo accessibile, alimentazione sostenibile, benessere mentale, salute digitale, mobilità dolce e stili di vita attivi. Ilpromosso da Clust-ER Health, seguito da un focus sul turismo sportivo a cura di Clust-ER Turismo. Sempre giovedì, ANGI propone "FitTech Revolution", sul ruolo delle startup nel fitness digitale. Il 30 maggio UniRimini guida un incontro su incubatori e business angels, seguito da un workshop con MAECI e Istituto per il Credito Sportivo sullo sviluppo internazionale. Il, workshop di UniRimini sui futuri trend del settore. ANGI torna con "Sport e Startup", sulle tecnologie nello sport, mentre UniRimini e Cluster Turismo chiuderanno con un focus sul cicloturismo. Tra gli appuntamenti in programma, da segnalare il workshop curato da Invitalia, in agenda il 31 maggio all’interno dell’Innovation Area, dedicato alla presentazione di incentivi, servizi e azioni di matchmaking con il network di investor e open innovator partner dell’Agenzia. Il focus sarà il sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese innovative del settore, con una sessione finale di incontri one-to-one con le startup presenti.Lo sviluppo dell’Innovation Area si avvale del contributo decisivo di partner tecnici di RiminiWellness come Clust-ER Health e Clust-ER Turismo, quest’ultimo al suo debutto, determinanti per rafforzare il legame tra benessere, territorio e impresa. UniRimini e il Tecnopolo di Rimini confermano il loro impegno nella crescita dell’ecosistema locale, mentre ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, supporta i giovani talenti attraverso una rete di relazioni tra imprese, istituzioni e mondo accademico. Nell’ambito dell’area Innovation, tra i partner tecnici sarà presente Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, che parteciperà alla giuria di valutazione dei pitch presentati dalle startup selezionate, assegnando un premio in servizi (orientamento, accompagnamento e business&matchmaking) alle prime tre classificate.