Piovan, Kepler: delisting a gennaio-febbraio con ritardo golden power

Piovan

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno fattosu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, in seguito all'annuncio dell'accordo tra Investindustrial, Pentafin e 7-Industries ( dello scorso 19 luglio ).Mentre in precedenza ci si aspettava che le due condizioni sospensive (procedura antitrust e golden power) potessero essere soddisfatte entro il 15 ottobre, Kepler ritiene che potrebbe esserci un, lasciando che il trasferimento delle quote venga finalizzato entro la fine di novembre.Verrà prodotta e pubblicata unsul prezzo offerto (14 euro). "Mentre il prezzo a nostro avviso non è "pieno" e abbondante, in quanto implica un basso P/E di 13x, EV/EBIT di 9x e un rendimento FCF dell'8,5% 2025 con uno sconto sul settore dei beni strumentali, vediamo una", si legge nella nota.Ildovrebbe quindi avvenire. L'offerta dovrebbe durare 25-30 giorni di calendario, o di più nel caso in cui i termini di riapertura vengano esercitati per alcuni giorni aggiuntivi. Completamento del processo e delisting finale: a seconda di quanto rapidamente verrà raggiunta la soglia di squeeze-out del 95% dopo i termini di riapertura, Kepler ritiene che lae pagamento potrebbe essere. Non ritiene che il delisting sarà ottenuto tramite la fusione di Piovan nel veicolo non quotato.