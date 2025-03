Piovan: utile netto 2024 a 47,7 milioni, OPA termina domani

Piovan

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Bilancio Consolidato di gruppo e il Progetto di Bilancio di esercizio della Società relativi all’esercizio 2024.e altri proventi consolidati sono pari a 571,8 milioni, sostanzialmente in linea con il 2023 (-3,2% a parità di perimetro di consolidamento),consolidato si attesta a 78,5 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al 2023, mentre ilconsolidato, escludendo gli effetti della Purchase Price Allocation di IPEG e della PPA di NuVu, è pari a 63,4 milioni, rispetto ai 68,6 milioni al 31 dicembre 2023 (-7,5%), impattato da elementi non ricorrenti.consolidato pari a 47,7 milioni , con una riduzione di 0,7 milioni (-1,1%) rispetto al 31 dicembre 2023.consolidata negativa che si attesta a 32,4 milioni.Come noto, in dta 28 genaio 2025,di Piovan, in esecuzione dei due contratti di compravendita – rispettivamente con Pentafin e 7-Industries Holding B.V.. A seguito del perfezionamento dell’operazione, Automation Systems ha promosso un’sulle restanti azioni della Società, a un, finalizzata alladella Società dalla quotazione sull’Euronext STAR Milan. Il periodo di adesione all’Offerta ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 3 marzo 2025 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 21 marzo 2025.Per effetto del perfezionamento dell’operazione, sono entrati in vigore gligià resi ed èdi Piovan, nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 1° ottobre 2024 con efficacia sospensivamente condizionata al closing dell’operazione. Il nuovo CdA, che resterà in carica fino all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è composto da Nicola Piovan (Presidente), Filippo Zuppichin, Roberto Ardagna, Chiara Arisi, Elena Biffi (membro indipendente), Michela Cassano (membro indipendente) e Mario Cesari (membro indipendente).