OPA Piovan, adesioni al 12/03/2025

Piovan

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, risulta che oggi 12 marzo 2025 sono state presentate 366.708 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 1.056.109, pari alloL'offerta è iniziata il 3 marzo 2025 e2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Piovan acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 marzo 2025 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.