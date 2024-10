Psb, via libera anche al Senato

(Teleborsa) - Dopo la Camera , anche ilha dato il via libera aldi medio termine, il documento previsto dalla nuova governance europea che definisce il quadro macroeconomico in cui dovrà essere collocata la Legge di Bilancio.Laè stata approvata con 95 voti a favore e 66 contrari. Sono state 4 le astensioni. Preclusa la votazione sulle altre risoluzioni di minoranza.Poco prima nel suo intervento alla Camera, il ministro dell'Economia,, ne aveva approfittato per inviare un messaggio alla. "Ricordo che quando abbiamo preso l'incarico di governo il tasso della BCE era 0,75%. Abbiamo vissuto due anni di governo con tassi al 4% quindi l'effetto ottenuto sullo spread è stato annullato da condizioni che non dipendono da noi. Ora è iniziato un percorso di riduzione dei tassi e spero che vada avanti il più velocemente possibile", ha sottolineato.Una, ha aggiunto, che "possa eliminare quella spesa più odiosa che c'è che sono gli interessi che siamo costretti a pagare. Solo così ci saranno risorse per dare impulso storico e decisivo alla crescita del Paese".