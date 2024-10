TTG, Santanché: il turismo cresce, i balneari dovrebbero essere contenti degli accordi EU

(Teleborsa) - "I dati per il 2024, da prendere ancora con cautela, segnalano un +2%. Questo è molto importante perché ricordo che il 2023 è stato un anno record per il turismo. Adesso però dobbiamo lavorare per cambiare un po' il paradigma: siamo una nazione di qualità e non di quantità, per cui è importante non quanti turisti vengono nella nostra nazione ma quante risorse lasciano alle comunità e sul territorio. Per far questo dobbiamo vincere la sfida sui servizi". Così la ministra del Turismo,, parlando con i giornalisti durante la visita al TTG in corso alla Fiera di Rimini."Abbiamo avuto in maggioranzae una leggera flessione di quelli italiani. Però ricordo che questo è anche frutto dei dati durante la pandemia, cioè di quando non si poteva andare in giro per il mondo. Oggi sicuramente c'è anche il problema del potere d'acquisto, dell'inflazione e di tutto quello che sappiamo da un punto di vista economico, ma forse alcuni italiani hanno deciso di andare all'estero perché per molti anni non l'hanno potuto fare", ha aggiunto.Secondo la ministra uno degli obiettivi è "" il turismo. "Prima di tutto perché la nostra nazione può avere il turismo tutto l'anno", ha spiegato aggiungendo che altre priorità devono essere quelle di "aumentare la, dalle strutture ricettive alla formazione e alla professionalizzazione dei lavoratori del comparto del turismo" e di "aumentare anche l'". "Oggi parlare di turismo è sbagliato, ci sono i: abbiamo il tema della sostenibilità, dell'accessibilità e di raccontare e vendere, tra virgolette, meglio la nostra nazione", ha sottolineato.Infine, per quel che riguarda le, la ministra Santanché ha affermato che "è stato fatto un grande lavoro". "C'è ancora questa interlocuzione con lama io sono convinta che, non solo è stato fatto un grande lavoro, ma anche idovrebbero essere contenti della situazione raggiunta", ha aggiunto.