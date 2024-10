Fiaip e Itas Mutua: accordo per tutela consumatore e trasparenza mercato immobiliare

(Teleborsa) - Siglata oggi a Trento la nuova partnership traprofessionali ed. Laprevede l’offerta di nuovi servizi telematici e nuove polizze assicurative per gli agenti immobiliari Fiaip. I nuovi contratti assicurativi di responsabilità civile professionale e di tutela legale per gli agenti immobiliari, così come le altre molteplici offerte assicurative entreranno in vigore a partire dal 2025.Semplificazione, trasparenza, attenzione ai nuovi prodotti assicurativi customizzati per glisono le linee che hanno guidato lo sviluppo di un, nell'ottica del potenziamento del servizio e di tutela dell'agente immobiliare professionale e dei suoi clienti con uno sguardo al futuro dell’attività di intermediazione immobiliare.La firma della nuova Convenzione avvenuta oggi all’Itas Forum tra il Presidente Nazionale Fiaip, amministratore delegato e direttore generale ITAS MUTUA, arriva dopo la conclusione di processo condiviso tra ITAS MUTUA e FIAIP, iniziato 10 mesi fa e che ha avuto come obiettivi congiunti da una parte l'aggiornamento ed il miglioramento dei contratti relativi alle polizze di assicurazione per gli agenti immobiliari professionali aderenti alla Fiaip, e dall'altro l'avviamento di un processo che porterà, attraverso una piattaforma digitale più innovazione in termini sia di processo che di informazione nei confronti di tutti gli intermediari del comparto immobiliare.