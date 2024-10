(Teleborsa) -, un periodo molto particolare, caratterizzato da una, anche se il trend rispetto ai due anno precedenti risulta comunque in calo, anche guardando ai mesi precedenti. E' quanto emerge da unl’agenzia di rating europea, dal titolo "Raccolta NPL Italia: la stagionalità trascina i volumi di agosto”.rispetto a luglio, segnando il livello più basso dal 2020. Un andamento simile è stato osservato negli anni precedenti, ma in misura minore (-35% nel 2023 e -38% nel 2022). La raccolta di agosto è risultata anchedello stesso mese nei?.si sono infatti portati adai 64 milioni precedenti, a causa della limitata attività dei tribunali. I proventi dae le vendite disono diminuiti rispettivamente di 13 milioni e di 8 milioni di euro rispetto al mese precedente.includono una forte riduzione degli incassi derivanti dalle procedure giudiziarie. Agosto - spiegano gli analisti di Scope Ratings - è ilestive in Italia. Le attività commerciali vedono un sostanzialerallentamento ed iAnche glierano risultatiagli stessi periodi del. Il calo è stato trainato dai procedimenti stragiudiziali (-90 milioni di euro, pari al 28%) e dalle cessioni di note (-66 milioni di euro, 62%). I procedimenti giudiziari invece sono rimasti sostanzialmente quasi stabili (-17 milioni di euro, 3%). Lasegnala che gli incassi sonoraggiungendo i, ma questo valore era inferiore del 31% rispetto alla media di giugno degli ultimi due anni.