Ilpra, perfezionata fusione di Eltec e Ivaxia

Ilpra

(Teleborsa) -, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha perfezionato l’atto di fusione per incorporazione in Ilpra di Eltec e Ivaxia.Lo annuncia la società con una nota ricordando che, sussistendo i presupposti per la fusione cosiddetta “semplificata”, non è stato necessario prevedere la determinazione di alcun rapporto di cambio e di modalità di assegnazione delle azioni Ilpra.Pertanto, la società non modifica il proprio capitale sociale per effetto della Fusione, non deve emettere nuove azioni e quindi non ci sono impatti sulla composizione dell’azionariato. Non vi è inoltre da apportare alcuna modifica allo statuto e non vi è stato alcun diritto di recesso per gli azionisti di Ilpra.