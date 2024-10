La Freccia di ottobre: in viaggio con X Factor

(Teleborsa) -è lo strillo di copertina de. Quella che si cerca di scovare tra i nuovi talenti dello show X Factor e quella che ilpropone come la prima nota di un pentagramma che porterà il magazine a diventare qualcosa di nuovo, come sottolineato dalMusica e armonia sono dunque il filo rosso del magazine, a partire dalla cover che ospita l'intero cast di X Factor – Giorgia, Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia – di cui Trenitalia è partner. Sulla sua flotta viaggeranno tutti i talenti e gli appassionati del sound. Un impegno che coinvolge anche la stazione di Milano Centrale, dove i concorrenti eliminati si potranno esibire in uno showcase.E proprio il suono è anche al centro delper imparare ad ascoltare i paesaggi in Lombardia, Puglia e Campania, passando per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Senza dimenticare i viaggi d'autunno attraverso le isole dei laghi lombardi e alla scoperta della Via Appia, entrata nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.Fanno rumore anche gli applausi dei fan che accolgono le star sul red carpet delladedicata, quest'anno, a Marcello Mastroianni. Dal 16 al 27 ottobre la Capitale è illuminata dal grandeA proposito di cultura, fino al 30 marzo 2025. La grande mostra, esposizione dedicata al pittore dalla vita sofferta. Da non perdere, poi, a Napoli, fino al 16 febbraio,retrospettiva di opere dell'artista americano che ha scardinato i linguaggi della cultura contemporanea.Infine, le interviste: ache presenta Binario2, il morning show di Rai2 dalla stazione di Roma Tiburtina, ain tour con il musical I 7 re di Roma, alla rapper dei recorde a, giovane divulgatrice della scienza.La Freccia di ottobre si può sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.