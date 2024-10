Lavoratori Stellantis in allarme: sciopero annunciato per il 18 ottobre

(Teleborsa) - Dopo l’audizione di, presso le commissioni parlamentari italiane, iconcrete riguardo il futuro degli stabilimenti italiani e la salvaguardia dei posti di lavoro. A confermarlo è, che ha dichiarato: "Non abbiamo ricevuto alcuna rassicurazione concreta sul futuro degli stabilimenti italiani e sulla salvaguardia occupazionale, in particolare per i lavoratori dell'appalto e della componentistica che stanno subendo i peggiori effetti della crisi. Abbiamo ascoltato solo richieste di incentivi per l'acquisto di auto elettriche e aiuti fiscali per ridurre il costo dell'energia. Tavares afferma di non voler lasciare l'Italia, mae non ci sono impegni vincolanti su investimenti e nuovi modelli, anche non elettrici, che possano garantire il futuro dei siti produttivi."Palombella ha espressoriguardo la gestione della transizione verso l’elettrico, affermando che, sebbene sia una decisione a livello europeo,che potrebbero portare a un "disastro occupazionale e sociale". Inoltre, il Segretario ha sottolineato il rischio di accordi paradossali con produttori cinesi, aggiungendo: "Tavares dice che i produttori cinesi hanno costi inferiori del 30%, ma poi stringe accordi con loro per vendere le loro auto in Europa. Delle due l'una: o si punta sulla qualità e professionalità dei nostri lavoratori o si rischia la fine dell'auto in Italia e in Europa."Alla luce di queste problematiche, è stato, come segnale forte sia a Stellantis che al Governo. Palombella ha concluso: "Vogliamo un incontro a Palazzo Chigi con Meloni e Tavares. Senza risposte, siamo pronti a una mobilitazione a oltranza".Dal canto suo, Carlos Tavares ha cercato di rassicurare, affermando che: "Se manteniamo le fabbriche in Italia è perché vogliamo mantenere la fornitura eSiamo ambiziosi e condividiamo l’ambizione del Governo di Roma".Tuttavia, ha anche chiarito che Stellantis deve: "In prospettiva, produrremo tutti i veicoli in Italia? No, siamo un'azienda globale e dobbiamo considerare la competitività a livello globale".Le, ha ribadito che la situazione degli stabilimenti italiani è. "La situazione produttiva degli stabilimenti italiani è ridotta ai minimi termini e rimangono tutte le ragioni che hanno portato Fim Cisl, Fiom e Uilm a dichiarare unitariamente lo sciopero di 8 ore il 18 ottobre"., ha aggiunto: "Non è emersa alcuna novità che possa rilanciare la produzione, la ricerca e lo sviluppo in Italia. L’amministratore delegato ha attribuito la crisi al quadro legislativo europeo, chiedendo nuovi incentivi per l’auto elettrica. Ma".I sindacati chiedono dunque unper discutere un piano industriale che possa sostenere la transizione ecologica e digitale senza compromettere ulteriormente il settore auto e i suoi lavoratori.