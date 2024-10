Polestar, consegne sotto le attese. Lancia revisione di strategia e operazioni

Polestar

(Teleborsa) -, marchio svedese di auto elettriche, hacirca 11.900(circa il 15% in meno rispetto all'anno precedente e al di sotto delle stime degli analisti), portando le consegne totali per i primi nove mesi dell'anno a 32.300 (vs 41.844 nello stesso periodo del 2023)."Polestar ha una solida base su cui costruire, con accesso alla migliore tecnologia EV, una capacità produttiva globale e un forte supporto da parte di Geely - ha detto il- Insieme al management team, stiamo conducendo unae delle nostre operazioni, per definire un percorso chiaro per lo sviluppo di Polestar"."Una chiave per il nostro successo futuro sarà lo sviluppo delle nostre capacità commerciali:- ha aggiunto - L'adozione di un modello di vendita più attivo sta già supportando le nostre ambizioni, poiché i primi mercati a implementarlo stanno mostrando un solido apporto di ordini".Con le attuali condizioni di mercato e i dazi all'importazione annunciati che hanno un impatto sul settore automobilistico, Polestar prevede che i ricavi nel 2024 saranno simili al 2023 e che raggiungerà un. La società ribadisce il suo obiettivo di raggiungere il pareggio del flusso di cassa verso la fine del 2025, a un volume inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto.Date le condizioni di mercato e le prestazioni previste della società nel 2024, Polestar, insieme a Geely, è impegnata in unin merito ai suoi patti di prestito.