LU-VE, assemblea approva bilancio, dividendo e incarico revisore

Lu-Ve

(Teleborsa) -ha approvato il bilancio d’esercizio e ha preso atto del, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 13 marzo 2025 e pubblicati il 28 marzo 2025.L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato anche laper ciascuna delle azioni ordinarie aventi diritto (record date 29 aprile 2025), che sarà posto in pagamento a partire dal 30 aprile 2025, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, con stacco della cedola n. 10, il 28 aprile 2025.L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito per gli esercizi 2017 – 2025 alla società di revisione Deloitte & Touche ed esaminata laraccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile , hadei conti alla società di revisioneper gli esercizi 2026-2034, determinandone il relativo corrispettivo.L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato ilal Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2024 – dell’a effettuare operazioni di, fino a un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale.