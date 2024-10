Stellantis, Tavares: rispettiamo regole UE che ci sono state imposte, vogliamo restare in Italia

(Teleborsa) - "Invece di litigare sui regolamenti sarebbe meglio mettersi al lavoro. Abbiamo lae gliche consentono di elettrificare: Stellantis è pronta". Il Ceo di Stellantis,, ha parlato in audizione alla Camera dei deputati. "L'unica cosa che vi chiediamo - ha detto Tavares - è la stabilità deiperché nel nostro settore il tempo di attraversamento è molto lungo. Dobbiamo pianificare in anticipo, per eseguire e mettere in pratica i piani", ha aggiunto.È stata un'accesa, a tratti tesa. "Mi sembra di vedere una certa rabbia, un certo livore – ha risposto il Ceo alla fine delle domande dei parlamentari –. È lo stesso atteggiamento dei dipendenti Stellantis, la situazione è molto difficile". "La causa è il quadro regolatorio che ci è stato imposto, ma le regole non sono state imposte da Stellantis a Stellantis: Stellantis e l'industria dell'automotive si sono trovate queste, la situazione è stata scatenata da regolamenti votati in. Abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo", ha sottolineatoTavares ha ricordato che "icostano il 30% in meno dei nostri, questo non fa che aumentare la pressione sull'industria automobilistica" che sta affrontando lacon costi in rialzo "del 40% che cerchiamo di assorbire". "La situazione è veramente difficile, non mi stupisco del fatto che il nostro settore sia sotto pressione". Per invertire la rotta, ha suggerito Tavares, serve "stimolare la, aiutando la classe media con incentivi e sussidi. Bisogna sostenere la domanda con notevoli iniezioni di incentivi, altrimenti non ce la facciamo", ha dichiarato.Quanto alla promessa di arrivare a produrre, Tavares ha risposto: "non parlerò mai di un milione di veicoli, ma di un milione di clienti: se avessimo un milione di clienti ilin Italia potrebbe produrre tutti quei veicoli". "Per questo – ha replicato – meglio supportare la domanda: noi non chiediamo soldi per noi, ma di dare un aiuto per i vostri cittadini" con sostegni che possano rendere "i veicoli accessibili" e "ridurre i costi" delle auto elettriche."Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'Italia, né che qualcuno sfidi ladi Stellantis in Italia", ha poi affermato il Ceo. "Noi ci siamo, abbiamo la capacità necessaria per sostenere 1 milione di clienti", ha aggiunto. "Non voglio vendere gliperché ne ho bisogno: non abbiamo alcuna intenzione di indebolire la nostra posizione in Italia, anzi lotteremo come dannati per mantenerla", ha aggiunto.Quanto alladi, il Ceo ha sottolineato che "è nei nostri piani", anzi "è sicuramente il sito privilegiato". "La situazione Termoli è molto semplice: noi pensiamo di aver bisogno di 3-4 gigafactory in Europa se l'Europa diventa un mercato al 100% Bev, alimentato a batterie elettriche. Ma questirappresentano un investimento enorme, la nostra idea è fare gli investimenti, ma sono utili soltanto se c'è una domanda: se non c'è domanda del mercato, non facciamo nessun investimento in un piano che rimarrebbe inutilizzato", ha chiarito il manager.