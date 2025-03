Enrico Letta: ottimista su Unione del Risparmio e degli Investimenti, c'è allineamento di pianeti

(Teleborsa) - "perchè vedo. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen lo ha citato nel rapporto sulla difesa, vuol dire che andiamo nella stessa direzione. Stiamo cercando di recuperare la debolezza dell'Europa rispetto agli USA, che sono in grado di mobilitare grandi somme di capitale di captale privato, un fattore che ci ha fatto rimanere indietro negli ultimi 10 anni". Lo ha affermato, Presidente del Jacques Delors Institute, all'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi.- ha aggiunto - Se pochi Stati non sono d'accordo su alcuni punti, gli altri devono prendersi la responsabilità di muoversi"."Da molti anni stiamo seguendo il tema della Savings and Investment Union - ha sottolineato - Oggi forse siamo a un punto di svolta, per molte ragioni.".Secondo Letta, "c'è. Abbiamo l'idea che anche quando siamo 22-23-24 paesi d'accordo, non procediamo perchè non vogliamo creare tensioni o divisioni. Ci sono tanti atteggiamenti così, che stanno creando un grande problema, perchè pensiamo di dover essere consensus-driven. Se applichiamo questo metodo la prossima settimana, sarà un disastro. Dobbiamo applicare le regole esistenti: non sto proponendo alcuna modifica ai trattati e dobbiamo applicare le regole, perchè".