Riforma fiscale, dai commercialisti un’analisi del conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato"

(Teleborsa) - "Il conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato" dopo la riforma fiscale" è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, realizzato dalla Commissione "" deloperante nell’area di delega "", alla quale è delegato il consigliere nazionale e tesoriereIl documento aggiorna una precedente pubblicazione dell’in cui era stata esaminata la disciplina del conferimento didi cui agli articoli 175 e 177 dele nel quale, con particolare riferimento allo scambio di partecipazioni di cui al comma 2-bis del citato articolo 177, erano state evidenziate le criticità derivanti a un dato normativo alquanto "rigido" e dalla relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate.In quelerano state anche formulate alcune proposte di intervento al fine di rendere più razionale l’applicazione della normativa, con l’auspicio di un loro recepimento in sede di attuazione della legge delega per la(legge 9 agosto 2023, n. 111). Buona parte di tali proposte sono state condivise dal legislatore delegato e hanno quindi trovato spazio nel nuovo assetto normativo derivante dagli interventi operati dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante "Revisione del regime impositivo dei redditi ()".Ilappena pubblicato, nell’esaminare la riformulata disciplina in materia di conferimento di partecipazioni "" – applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, quindi, dal 31 dicembre 2024 –, evidenzia come ilabbia razionalizzato e semplificato in modo significativo l’assetto normativo. Nel documento sono anche segnalati i residuisu alcuni aspetti di dettaglio della disciplina e sono suggerite le ulteriori modifiche normative in materia di scambio di partecipazioni che darebbero impulso alle operazioni di riorganizzazione in ambito familiare, soprattutto nell’ottica del passaggio generazionale.