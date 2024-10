Turi (Odcec Napoli): "Una nuova speranza per le giovani generazioni"

(Teleborsa) - "In una città come, dove la camorra ha per troppo tempo cercato di dettare le sue regole, oggi celebriamo non solo una giornata simbolica, ma un impegno concreto per il futuro., soprattutto i giovani, prendano consapevolezza del potere che hanno di cambiare le cose, scegliendo lae rifiutando ogni forma di violenza e criminalità". Lo ha detto, intervenendo con una delegazione di professionisti alla prima Giornata contro l'influenza della camorra, proposta da, magistrato e consigliere comunale di Napoli, con approvazione all’unanimità dell’assise cittadina, con l’intento di trasformare una giornata di lutto in un’opportunità di speranza per il futuro."Napoli non è più disposta a tollerare l’influenza della camorra - ha aggiunto Turi -, e che la lotta contro la criminalità organizzata parte dal cuore della città, dalle sue istituzioni e dai cittadini stessi. Abbiamo il dovere diContinueremo a lavorare con scuole, associazioni, magistrati e forze dell’ordine per promuovere iniziative che educhino alla cultura della legalità, affinché questa giornata non sia solo una ricorrenza, ma un punto di svolta verso un futuro senza camorra".Secondo, "il dottore commercialista, attraverso la sua attività quotidiana, svolge unspesso in prima linea nella collaborazione con le istituzioni per contrastare le infiltrazioni criminali nell’economia"., ritiene fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani su temi così importanti. Siamo pienamente consapevoli del ruolo cruciale che ognuno di noi può svolgere nel promuovere la legalità eNapoli ha bisogno di, di percorsi educativi e culturali. Questa giornata è un segnale forte e chiaro: insieme possiamo costruire una città libera dalla camorra".Da quest'anno, l'11 ottobre diventerà una data significativa per Napoli, un'occasione per ricordare e combattere un nemico antico che ancora affligge la città: la camorra. Con lo slogan "". Questa data segna il tragico anniversario di due omicidi avvenuti negli anni Ottanta: quello di, sindacalista e fratello del magistrato Ferdinando, e quello dioperaio dell’Alfa Sud di San Giovanni. Due vittime innocenti, uccise dalla violenza della camorra, che oggi diventano il simbolo di una battaglia di civiltà e legalità.Come ha sottolineato il sindaco di Napoli,l’obiettivo è quello di trasformare il ricordo in un momento di r, coinvolgendo la cittadinanza e in particolare i giovani nella costruzione di una società libera dall’influenza della camorra. La Giornata contro l’influenza della camorra non è solo una commemorazione, ma, in collaborazione con scuole, associazioni imprenditoriali, e ordini professionali, per promuovere una serie di iniziative e sensibilizzare la cittadinanza, facendo comprendere che la legalità è un valore che va praticato ogni giorno, come ha sottolineato ancheLa prima Giornata contro l'influenza della camorra si è svolta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, un luogo simbolo della storia di Napoli, dove si è celebrata una seduta straordinaria del consiglio comunale per lanciare un messaggio forte e chiaro: Napoli ripudia la camorra e ogni forma di violenza."Il cammino è lungo – ha sostenuto- ma con la partecipazione di tutti: istituzioni, professionisti, educatori e cittadini - Napoli può davvero diventare un esempio di riscatto e legalità per tutto il Paese. Con questa prima giornata,: la camorra si combatte partendo dai giovani, educandoli alla cultura della legalità e della giustizia, per costruire un futuro libero dalla violenza e dal crimine organizzato".