(Teleborsa) - "La circolazione è in graduale ripresa sulla linea AV Roma-Napoli dopo un guasto tecnico alla linea". Lo fa sapere il Rfi in una nota che spiega che i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana "sono intervenuti per ripristinare il pieno funzionamento della linea".I treni Alta Velocità hanno registrato ritardi e variazioni di percorso.