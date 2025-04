"Una vita da Presidente": una storia di successo, esempio per le giovani generazioni

(Teleborsa) - Sarà la prestigiosa sala della Società Dante Alighieri, nel cuore dia piazza Firenze, a fare da cornice oggi, martedì 1 aprile alle 17.00 all’anteprima e presentazione ufficiale del libro di- scritto con il giornalista“Una vita da Presidente”, storia di una vita di successi, nel campo dellaun’autobiografia, scritta a quattro mani, per tracciare unche può e deve costituire un esempio per le nuove generazioni. Un libro che punta a lanciare e lasciare un solco tra i giovani sempre più smarriti e deprivati di coscienza sociale e, in realtà,Al tavolo con gli autori, l’Eparca di Lungro, vescovo Donato Oliverio, il sociologo Giuseppe Roma e il principe Guglielmo Giovanelli Marconi (nipote del grande scienziato), con la moderazione affidata al caporedattore della Radio Vaticana Luca Collodi.La vita di Barone è stata tutta d, mentre da quello umano ha visto, scrupolosamente e con passione, mettere in pratica gli insegnamenti salesiani. Un modello di vita ispirato sempre ai valori di Don Bosco di onestà, impegno e umiltà, come devoto discepolo della fede cristiana, che accoglie oggi, la lezione morale di Papa Francesco.Ma il racconto biografico, in buona sostanza, si traduce in un viaggio nell’evoluzione tecnologica, dalle prime applicazioni analogiche all’attuale, formidabile, realtà digitale, dove le connessioni sempr