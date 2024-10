Wells Fargo, utile terzo trimestre in calo con minori proventi da interessi

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 5,11 miliardi di dollari, o 1,42 dollari per azione, in diminuzione rispetto ai 5,77 miliardi di dollari, o 1,48 dollari per azione, dell'anno precedente. Isono stati pari a 20,34 miliardi di dollari, in calo dai 20,86 di un anno fa.Ilè diminuito dell'11%, a causa di costi di finanziamento più elevati che riflettono la migrazione dei clienti verso prodotti di deposito a rendimento più elevato e cambiamenti nel mix di depositi e nei prezzi. Ilè aumentato del 12%, guidato da risultati migliori dagli investimenti in venture capital, un aumento delle commissioni basate sulle attività in Wealth and Investment Management su valutazioni di mercato più elevate, commissioni di investment banking più elevate, guadagni netti più elevati dalle negoziazioni nell'attività Markets."Abbiamo avutonel terzo trimestre con sia un utile netto che un utile per azione in aumento rispetto al secondo trimestre - ha commentato il- Il nostro profilo di utili è molto diverso rispetto a cinque anni fa, poiché abbiamo effettuato investimenti strategici in molte delle nostre attività e ne abbiamo de-enfatizzate o vendute altre. Le nostre fonti di reddito sono più diversificate e i ricavi basati sulle commissioni sono cresciuti del 16% nei primi nove mesi dell'anno, compensando ampiamente i venti contrari del reddito da interessi netti"."La nostra solida posizione di capitale ci consente di continuare a investire nelle nostre attività e abbiamoai nostri azionisti - ha aggiunto - Abbiamo aumentato il nostro dividendo in azioni ordinarie del terzo trimestre del 14% e riacquistato 3,5 miliardi di dollari di azioni ordinarie nel terzo trimestre e oltre 15 miliardi nei primi nove mesi di quest'anno, con un aumento di oltre il 60% rispetto all'anno scorso".