Esautomotion, utile in calo dell'80% nel 2024. Fiducia per ripresa

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione, ha chiuso ilconpari a 27,17 milioni di euro, in calo del 23,8% rispetto al 31 dicembre 2023. L'è pari a 3,96 milioni di euro (14,6% dei Ricavi), la marginalità è in calo di 8,9 punti percentuali rispetto al bilancio del 2023 (23,5% dei ricavi). La contrazione in termini di percentuale sui ricavi è dovuta principalmente alla riduzione dei volumi di vendita. L'è pari a 868 mila euro, in calo del 79,9%.LaConsolidata presenta un saldo netto di cassa positivo per 4,68 milioni di euro rispetto a 3,64 milioni di euro al 31 dicembre 2023."Il: la situazione economica generale ha frenato gli investimenti in beni durevoli, spingendo alcuni clienti costruttori a ridurre al minimo le scorte, con un conseguente calo drastico delle vendite - ha commentato l'- Tuttavia, il miglioramento registrato nel quarto trimestre e le prospettive di crescita per il 2025 fanno prevedere un anno positivo in crescita"."Nel 2025, introdurremo prodotti riprogettati per ridurre la dipendenza da fornitori di componenti chiave e migliorare le prestazioni per i clienti. Inoltre, abbiamo già acquisito nuovi clienti e i- ha aggiunto - Infine, prevediamo di recuperare ulteriore cash flow grazie all'ottimizzazione del capitale circolante".