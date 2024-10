Inail, nel 2023 diminuiti infortuni e morti sul lavoro

(Teleborsa) - Nel 2023 glisono statirispetto ai circa 704mila del 2022), di cuirispetto ai 1.268 del 2022). Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui, cioè "in occasione di lavoro con mezzo di trasporto" o nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro (in itinere). Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) "fuori dall’azienda". Leli sono state oltre. Questo incremento era comunque atteso dopo la forte flessione che, a causa della pandemia da Covid-19, ha caratterizzato sia il 2020 (quando sono pervenute circa 45mila denunce) sia, in minor misura, il 2021 (poco più di 55mila casi).E' quanto emerge dal rapporto 2023 presentato questa mattina da, presso l’Aula alla Presidenza della Camera dei deputati ed al ministro del Lavoro Marina Calderone."La Relazione annuale rappresenta un’occasione importante per inquadrare le attività svolte in una prospettiva strategica, che mira a contrastare l’angosciante fenomeno degli incidenti sul lavoro. - ha sottolineato D'Ascenzio - Solo valorizzando un processo virtuoso basato sull’attivazione corale delle leve che riducono il rischio infortunistico da parte degli attori del welfare – istituzioni, parti sociali, pubbliche amministrazioni, associazionismo, soggetti del sistema prevenzionale – si sarà in grado di rilevare nel tempo trend decrescenti del fenomeno".Presentato anche ilche nel 2023 mostra unia in termini finanziari che economici.di competenza ammontano arispetto al dato di consuntivo del 2022 (11 miliardi e 707 milioni), di cui nove miliardi e 387 milioni per entrate contributive, in crescita del 7% rispetto al dato di consuntivo del 2022 (otto miliardi e 774 milioni).di competenza si sono attestate arispetto ai nove miliardi e 100 milioni del 2022.Nell’ambito dell’amministrativo per la verifica di congruità nella corresponsione dei premi di assicurazione e per il contrasto all’evasione, INFINE, gli ispettori Inail hannopresso le aziende avviati nel 2023 e in anni precedenti. Lesono risultate essere, un risultato ottenuto attraverso il sistema di business intelligence, che ha consentito di indirizzare efficacemente l’attività di vigilanza utilizzando informazioni presenti nelle banche dati interne ed esterne. Grazie a questi controllidi cui 1.708 in nero, e sono stati accertati e richiesti premi per oltre 91,1 milioni di euro.