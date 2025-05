Parlamento UE vuole semplificare sistema di monitoraggio su investimenti esteri

(Teleborsa) - Ilha adottato, con 378 voti favorevoli, 173 contrari e 24 astensioni, il proprio. Il regolamento prevede che gli investimenti esteri, diretti ed indiretti, siano soggetti a un controllo obbligatorio da parte degli Stati membri per individuare e affrontare possibili rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, in settori quali i media, le materie prime critiche e le infrastrutture di trasporto.Grazie alle modifiche approvate, lee la Commissione avrà il potere di intervenire di propria iniziativa o in caso di disaccordo tra gli Stati membri sui potenziali rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico derivanti da uno specifico investimento estero.La nuova legge, includendo anche le operazioni all'interno dell'UE in cui l'investitore diretto è di proprietà di persone fisiche o giuridiche di un paese non UE, includendo così anche i cosiddetti investimenti indiretti. Se l'autorità di screening dovesse concludere che l'investimento previsto potrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, questo potrà essere autorizzato solo a determinate condizioni oppure sarà bloccato."Al momento il sistema di controllo degli investimenti esteri dell'UE ènel mitigare i rischi - ha commentato il relatore Raphael Glucksmann (S&D, FR) - Lasciare che grandi impianti industriali, reti energetiche e colossi dei media vengano acquisiti da entità estere - dalla Cina, dagli Stati Uniti o altrove - mette a rischio la nostra sicurezza e sovranità economica"."Lein tutti gli Stati membri, mantenendo un mercato unico aperto e attraente, ma anche proteggendo le nostre industrie, tutelando questi settori e rafforzando la competitività delle nostre industrie strategiche - ha aggiunto - La Commissione avrà l'autorità di prendere decisioni determinanti in caso di disaccordo, garantendo un approccio più uniforme in tutta l'UE".Sulla base del testo adottato, i deputati possono iniziare i negoziati con gli Stati membri sulla forma definitiva della legge. Il Parlamento e il Consiglio devono adottare l'atto legislativo finale prima che questo possa entrare in vigore.