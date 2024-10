Mondo TV distribuisce in Italia la serie animata Maca & Roni

Mondo TV

(Teleborsa) -ha concluso l’accordo con la societàper distribuire in Italia la serie animata. "Lo show, che è un grande successo in Asia, è in onda su diverse tv nazionali nel continente asiatico e si accinge a diventare una delle serie più viste anche in Italia.Mondo TV è molto attiva nella distribuzione di contenuto di terze parti", si legge in una nota."Il grande successo di altre serie animate comesarà a breve replicato dalla serie Maca & Roni che sarà in onda su un canale nazionale free tv - prosegue la nota -. Mondo TV ha grandi aspettative di business derivanti da un piazzamento TV di primo livello e di un possibile sviluppo licensing".