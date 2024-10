Servizi Pubblici, oggi Relazione Annuale CNEL

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 14 ottobre, si terrà a Villa Lubin la presentazione della Relazione annuale delAll’evento, che verrà aperto dal presidenteprenderà parte il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.Tra gli altri oratori: Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA); Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni (ARAN); Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA; Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza Regioni e Province Autonome (in videocollegamento); Roberto Pella, presidente f.f. dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (in videocollegamento); Alessandro Romoli, presidente dell’Unione Province d'Italia del Lazio.Ai lavori, inoltre, parteciperanno i consiglieri CNELModeratore Alberto Orioli, vicedirettore vicario del Sole 24 Ore.Novità di quest’anno l’introduzione del premio CNELvolto a valorizzare le eccellenze e le buone pratiche, attraverso un procedimento che ha privilegiato le segnalazioni “dal basso”.