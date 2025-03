Swisscom, ok assemblea a dividendo e ingresso Laura Cioli in CdA

Swisscom

(Teleborsa) - Gli azionisti di, gruppo svizzero attivo nel campo delle telecomunicazioni, hanno approvato la relazione annuale, il bilancio di gruppo e il bilancio annuale nonché la relazione sugli aspetti extra-finanziari 2024. A tal fine hanno accolto la richiesta del Consiglio d'amministrazione di fissare il, come l'anno precedente. Il 1 aprile 2025 alle azioniste e agli azionisti sarà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 per azione al netto dell'imposta preventiva federale del 35%.La 27esima Assemblea generale di Swisscom si è tenuta oggi all'Hallenstadion di Zurigo. 1125 azioniste e azionisti hanno. A fine dicembre 2024 il numero di azioniste e azionisti Swisscom registrati ammontava a circa 81.900.Come già comunicato, nel quadro dell'acquisizione di Vodafone Italia, il Consiglio d'amministrazione di Swisscom sarà ampliato di un membro."I risultati registrati sono infatti ottimi, non da ultimo grazie a Fastweb, il cui sviluppo si sta dimostrando eccellente - ha dettodel Consiglio d'amministrazione - Ora rafforzeremo ulteriormente la nostra posizione in Italia: dall'inizio dell'anno l'operatore di telefonia mobile Vodafone Italia fa parte del Gruppo Swisscom. Fastweb + Vodafone è il secondo maggiore operatore di telefonia in Italia. Siamo della convinzione che il rafforzamento della nostra attività commerciale in Italia costituisca un passo importante per garantire a Swisscom come gruppo un futuro all'insegna del successo".