Dexelance, CdA approva risultati esercizio 2024

Dexelance

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato in data odierna il progetto di relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 da sottoporre all’assemblea degli azionisti prevista per il giorno 16 aprile 2025, in unica convocazione.Il Gruppo Dexelance ha registratopari ad Euro 324,1 milioni, con una crescita a perimetro costante del 4,3% rispetto ai ricavi Full3 2023.e` stato di Euro 50,0 milioni (rispetto a Euro 52,1 milioni nel 2023). L’EBITDA Adjusted e` stato pari a 50,9 milioni, in calo del 6,3% rispetto al dato Full Adjusted 2023. L’esercizio 2024 si e` chiuso con undi 17,9 milioni (rispetto ad Euro 28,1 milioni nel 2023). L’Utile Netto Adjusted e` stato pari ad 23,2 milioni, confrontabile con il dato di Utile Netto Full Adjusted al 31 dicembre 2023 di 25,6 milioni.al 31 dicembre 2024 era pari a -5,2 milioni di euro (posizione creditoria verso gli istituti di credito), dato in sostenuto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto di una generazione di cassa operativa superiore al 50% dell’EBITDA.Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre deliberato l’approvazione dellae gli assetti proprietari e della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonche´ la proposta di politica di remunerazione della Societa` e proceduto allae all’esame del documento di autovalutazione annuale del Collegio Sindacale.Il CdA ha deliberato ladegli azionisti per il giorno, in unica convocazione, e di proporre la, pari ad 6.781.870 euro aper 339.094 euro, utili portati a nuovo per 6.442.776 euro.