Vitali, minibond ESG da 20 milioni di euro sottoscritto da UniCredit e Crédit Agricole

(Teleborsa) -e Crédit Agricole Italia hanno sottoscritto integralmente e in misura paritetica unemesso da, a supporto del piano di investimenti del Gruppo. Il minibond ha durata di 6 anni con piano di rimborso amortising.Vitali è attiva nei settori dello sviluppo e delle costruzioni in ambito infrastrutturale, immobiliare, delle demolizioni speciali, delle bonifiche e della produzione di materie prime. Il gruppo dispone di un, includendo progetti chiave come la realizzazione del sistema di mobilità sostenibile BRT, il rifacimento della stazione ferroviaria di Bergamo, la costruzione della nuova autostrada Bergamo-Treviglio. L'azienda è attiva anche nel settore dello sviluppo di data center e della produzione di energie rinnovabili, con una pipeline di 500 MW di impianti fotovoltaici in fase di autorizzazione e di impianti a idrogeno."Sosteniamo con convinzione i percorsi virtuosi di crescita delle aziende lombarde e supportiamo gli investimenti sostenibili di Vitali attraverso un minibond Esg linked che impegna la società a raggiungere specifici obiettivi di sostenibilità - dichiara- Con questa operazione ribadiamo l'efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità e consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle imprese lombarde"."Con questa operazione Crédit Agricole Italia conferma di voler essere un partner di riferimento per aziende virtuose come Vitali, e di impegnarsi per far sì che i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance siano alla base dello sviluppo del sistema imprenditoriale italiano - dichiara- Riteniamo che i bond indicizzati a parametri ESG siano uno strumento altamente efficace che, non solo promuove il benessere dei territori e delle comunità, ma che ci permette di affrontare i cambiamenti del sistema socio-economico accompagnando i nostri clienti lungo il percorso di transizione energetica".