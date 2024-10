Aeffe, Lorenzo Serafini direttore creativo brand Alberta Ferretti

Aeffe,

Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe ha nominato Lorenzo Serafini, Direttore Creativo del brand Alberta Ferretti.Lorenzo Serafini, che si è unito al Gruppo Aeffe nel 2014 come Direttore Creativo del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, succede in questa nuova avventura alla fondatrice del marchio, Alberta Ferretti, che ha annunciato il suo ritiro dalle passerelle nel settembre di questo anno.Per quanto riguarda la linea Kids, si legge in una nota, rimane in essere l'accordo di licenza di produzione e distribuzione con l'azienda Monnalisa.Il contratto di consulenza stilistica con Alberta Ferretti sarà risolto alla data dal 31.12.24.