IQOS Curious X: Philip Morriss e Seletti insieme per la Design Week

(Teleborsa) -ha lanciato un progetto esperienziale che prende il nome di IQOS Curious X. Secondo l'azienda, la curiosità è ciò che ci spinge ad esplorare oltre i confini di ciò che è conosciuto. L'installazione a marchio IQOS (il brand di Philip Morris che raggruppa i prodotti a tabacco riscaldato) è stata realizzata in collaborazione con Seletti, uno dei brand più importanti nel panorama del design italiano, che ha voluto esplorare nuove possibilità oltre i limiti del design tradizionale.Da questo presupposto è nata, un'audace installazione che reinterpreta la tradizionale piazza italiana, dove le persone si incontrano, conversano e si connettono,dove arte e tecnologia si intrecciano per creare un nuovo modo di interagire. Sensorium Piazza è influenzata dall'approccio caratterizzante di Seletti, che unisce estetica classica e contemporanea, e dall'attenzione di IQOS per l'innovazione. L'installazione si presenta come un ambiente immersivo costituito da una tela digitale dinamica e multiforme, modellata da continui cambi di scena in costante evoluzione, che riecheggia attraverso paesaggi sonori immersivi, dando inoltre al pubblico la possibilità di lasciare la propria impronta all'interno dell'esposizione stessa.Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha dichiarato: "La Milano Design Week rappresenta un'occasione importante per esprimere il nostro legame con i temi del progresso e dell'innovazione. Con oltre 32 milioni di fumatori adulti in tutto il mondo che hanno scelto IQOS - oltre 2 milioni solo in Italia sono passati ad IQOS e hanno abbandonato le sigarette - Philip Morris è leader nella categoria dei prodotti a tabacco riscaldato1. Siamo orgogliosi di celebrare questo percorso d'innovazione qui a Milano, dove quasi 11 anni fa è iniziato il viaggio di IQOS."segna anche il debutto della nuova campagna IQOS Curious X, pensata per sfidare lo status quo e progettata per offrire esperienze stimolanti alla crescente comunità di consumatori adulti del brand. La curiosità, motore di creatività e innovazione, è al centro del percorso vissuto dagli oltre 32 milioni di utilizzatori di IQOS a livello globale (fonte: PMI Fourth-Quarter End Year 2024 Earnings Release), e sarà protagonista anche della nuova collaborazione annuale con Seletti, che si inaugura appunto con questo progetto., Direttore Creativo e CEO di Seletti, ha dichiarato: "Evolversi costantemente è alla base della filosofia del nostro brand ed è ciò che ci permette di pensare in modo nuovo, con curiosità. La curiosità ci spinge ad andare oltre le convenzioni e oltre ciò che è già noto, e credo che si debba sempre fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Se ci limitiamo ad accettare ciò che esiste, perdiamo l'opportunità di costruire qualcosa di migliore".