BCE, standard creditizi invariati per aziende in 3° trimestre dopo 2 anni di inasprimento

(Teleborsa) - Lehanno segnalato(linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti) per prestiti o linee di credito alle imprese neldel 2024, secondo quanto emerge dal lending survey della Banca centrale europea (BCE).Le banche hanno segnalato undei loro standard di credito per iper l'acquisto di case, mentre gli standard di credito per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie si sono ulteriormente inaspriti.Per le aziende, la percentuale netta è stata inferiore a quanto previsto dalle banche nel precedente ciclo di indagine, sebbene leabbiano continuato ad avere un piccolo effetto di inasprimento. Per le famiglie, gli standard di credito si sono allentati un po' più del previsto per i prestiti immobiliari, principalmente a causa della concorrenza di altre banche, e si sono inaspriti più del previsto per il credito al consumo, principalmente a causa di ulteriori rischi percepiti.Per ildel 2024, le banche prevedono un inasprimento netto degli standard di credito per i prestiti alle aziende e il credito al consumo e un allentamento netto per i prestiti immobiliari.Le banche dell'area euro hanno segnalato un moderato miglioramento nell'per il retail funding, mercati monetari e titoli di debito nel terzo trimestre del 2024. L'accesso ai finanziamenti retail a breve termine è migliorato, mentre l'accesso ai finanziamenti retail a lungo termine è rimasto sostanzialmente invariato. Per il quarto trimestre del 2024, le banche prevedono che l'accesso ai finanziamenti rimarrà sostanzialmente invariato nei segmenti di mercato.Ladi attività di politica monetaria della BCE ha avuto unsulle condizioni di finanziamento di mercato delle banche dell'area dell'euro negli ultimi sei mesi, che le banche prevedono di continuare nei prossimi sei mesi. Inoltre, le banche hanno segnalato che la riduzione del portafoglio di attività di politica monetaria della BCE ha avuto un effetto complessivamente contenuto sulle loro condizioni di prestito, che prevedono di continuare nei prossimi sei mesi, riflettendo la natura graduale e prevedibile dell'adeguamento del portafoglio della BCE.L'eliminazione graduale delha continuato adelle banche. Tuttavia, alla luce dei piccoli importi residui in sospeso di TLTRO III, le banche hanno segnalato un impatto sostanzialmente neutro sulle loro condizioni di finanziamento complessive ed effetti neutri sulle condizioni di prestito e sui volumi di prestito.Le banche dell'area dell'euro hanno segnalato ildi interesse della BCE sui loro margini di interesse netti dalla fine del 2022, mentre l'impatto tramite volumi di attività e passività fruttifere è rimasto negativo.