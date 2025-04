USA, PMI manifatturiero marzo rivisto al rialzo a 50,2 punti

(Teleborsa) -. Lo conferma l'indice dei direttori acquisto delle aziende elaborato da S&P Global. Nel terzo mese dell'anno, l'indice PMI manifatturiero si è portato a, contro i 52,7 di febbraio. Si tratta di una lettura superiore ai 49,8 della stima preliminare e attesi dal consensus.L'indice si mantiene cosìche fa da spartiacque tra espansione (sopra 50 punti) e contrazione (sotto 50 punti) dell'attività."Il- ha detto Chris Williamson, Chief Business Economist presso S&P Global Market Intelligence - Una combinazione di un maggiore ottimismo nei confronti della nuova amministrazione e la necessità di anticipare i dazi avevano sostenuto il settore della produzione di beni nei primi due mesi dell'anno, ma ora stanno iniziando ad apparire delle crepe. La produzione è diminuita per la prima volta in tre mesi a marzo e i portafogli degli ordini si stanno esaurendo sempre di più"."Mentre la fiducia delle aziende sulle prospettive rimane relativamente elevata rispetto agli standard osservati negli ultimi tre anni, ciò si basa sulla speranza delle aziende che l'interruzione a breve termine causata dai dazi e da altre politiche verrà superata man mano che si accumuleranno i benefici a lungo termine delle politiche della nuova amministrazione - ha aggiunto - Tuttavia, a marzo un numero maggiore di produttori ha messo in dubbio questa convinzione. L'ed è calato drasticamente negli ultimi due mesi, costringendo le aziende a interrompere l'aumento dei conteggi delle buste paga per la prima volta da ottobre".