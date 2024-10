Eventi e scadenze del 15 ottobre 2024

Lunedì 14/10/2024

Martedì 15/10/2024

(Teleborsa) -- Milano - IAC sarà una manifestazione di grande rilievo per la comunità spaziale globale, riunirà oltre 8.000 esperti per discutere delle ultime innovazioni e della sostenibilità nello spazio. L'evento coprirà temi come l'esplorazione spaziale, la tecnologia satellitare e le politiche spaziali. Sarà presente il Presidente Mattarella- OECD Conference Center (Parigi) & online - L'11° Forum annuale OCSE riunirà i principali attori della finanza sostenibile per promuovere collaborazioni e azioni efficaci. L'evento includerà plenarie di alto livello e sessioni parallele sul tema "Spostare il sistema finanziario e rafforzare gli ambienti abilitanti per mobilitare trilioni"- Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Conti finanziari- Lussemburgo - I ministri dell'Energia dell'UE si riuniranno per discutere di contributo dell'energia alla competitività dell'UE, prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e preparazione all'inverno, oltre all'attuazione di REPowerEU e del pacchetto "Pronti per il 55%"- Lussemburgo - I ministri continueranno i preparativi per il Consiglio europeo di ottobre. Si concentreranno inoltre sulle relazioni UE-Svizzera, sulla lotta contro l'antisemitismo e sul semestre europeo 2024- I premi della 16ª edizione di Eni Award, il premio diventato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente, saranno consegnati ricercatori e scienziati vincitori di questa edizione, a Roma al Palazzo del Quirinale- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Villa Erba, Cernobbio - Alla conferenza internazionale sono previsti 4 giorni di confronto, articolati in 7 aree tematiche e con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di Governi, Parlamenti, Commissione Europea, Autorità regolatorie, Organismi e Agenzie internazionali, Aziende, Università, Esperti, Consumatori e Media09:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre11:00 -- Aula Commissione Trasporti - La Commissione Trasporti svolge l’audizione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete ferroviaria italiana (RFI), Gianpiero Strisciuglio, sullo stato e le criticità della rete e del servizio ferroviario11:00 -- Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi Eni Award alla presenza del Presidente Mattarella13:00 -- Nell’aula della X Commissione, le Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, svolgono il seguito dell’audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre16:15 -- Taranto - Presso lo stabilimento di Acciaierie d'Italia in AS, si terrà l'evento di accensione del secondo altoforno, alla presenza del Ministro Urso e dei Commissari Straordinari, tra i quali20:00 -- Palazzo Chigi - Riunione del Consiglio dei Ministri- Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Conference call con gli investitori per presentare i Risultati del 3° trimestre- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Esame dei Ricavi al 30 settembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti