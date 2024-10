J&J alza stime sulle vendite dopo terzo trimestre sopra le attese

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha chiuso ildel 2024 con una crescita delledel 5,2% a 22,5 miliardi di dollari, con una crescita operativa del 6,3% e una crescita operativa rettificata del 5,4%. L'utile per azione (EPS) è stato di 1,11 dollari, in calo del 34,3% a causa di un onere speciale una tantum e dell'acquisizione di IPR&D. L'è stato di 2,42 dollari, in calo del 9% con l'acquisizione di IPR&D che ha avuto un impatto sui risultati di circa 1.900 punti base, ma superiore alle stime medie degli analisti di 2,21 dollari, secondo dati LSEG."I solidi risultati di Johnson & Johnson nel terzo trimestre riflettono l'ampiezza unica della nostra attività e l'impegno a fornire la prossima ondata di innovazione sanitaria - ha affermato il- Durante il trimestre, abbiamo fatto progredire la nostra pipeline con approvazioni normative per TREMFYA e RYBREVANT, presentato un IDE per il nostro sistema robotico di chirurgia generale, OTTAVA, e lanciato VELYS Spine e Shockwave E 8 IVL Catheter, rafforzando ulteriormente la nostra fiducia nei nostri obiettivi di crescita a breve e lungo termine"La società haper l'intero anno 2024 (tra 89,4 e 89,8 miliardi di dollari, dopo aver previsto in precedenza una cifra compresa tra 89,2 e 89,6 miliardi di dollari). Inoltre, haper l'intero anno 2024 per riflettere le prestazioni migliorate e l'acquisizione di V-Wave: i costi associati all'acquisizione di V-Wave hanno più che compensato il miglioramento. Ora prevede di guadagnare tra i 9,86 e i 9,96 dollari per azione per l'anno in corso, dopo aver previsto in precedenza un intervallo tra i 10 e i 10,10 dollari per azione.