Mexedia, reverse takeover della statunitense Raadr. Previsto uplisting al Nasdaq

Mexedia

(Teleborsa) - Consolidare la presenza globale e ampliare le opportunità di crescita attraverso una strategia di acquisizioni mirate e il potenziamento del portafoglio di soluzioni SaaS (software as a Service) ad alto margine. Sono questi gli obiettivi con cui, tech company italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha completato la transazione che ha portato all'acquisizione delle sue unità operative negli Stati Uniti e in Irlanda da parte della statunitense(quotata all'OTCMarkets). La transazione è stata realizzata attraverso unL'operazione prevede anche la pianificazione di uncon l'obiettivo di accedere a maggiore liquidità e opportunità nel mercato dei capitali.L'operazione rientra nella strategia di crescita di Mexedia, che nel 2023 ha registrato undi oltre 323 milioni di euro, con un incremento del 130% rispetto al 2022, e un EBITDA di 13,8 milioni di euro (+65% rispetto al 2022).Nel 2023, la statunitense Mexedia Inc. e l'irlandese Mexedia DAC., ora controllate da Raadr, hanno generato un fatturato complessivo di oltre 21 milioni di dollari e nei primi sei mesi del 2024 hanno già superato i 122 milioni di dollari. Complessivamente, lehanno generato un EBITDA superiore a 9 milioni di dollari.Con l'acquisizione sono stati nominati i: Orlando Taddeo, fondatore e CEO di Mexedia, è stato nominato Presidente di Raadr, Daniel Contreras assume il ruolo di Chief Executive Officer e Daniel Gilcher quello di Chief Financial Officer.Tra i punti chiave dell'operazione: la transazione valorizza il business vocale di Mexedia a 60 milioni di dollari, includendo le operazioni negli Stati Uniti e in Irlanda, Mexedia mantiene il 75% del controllo di Raadr attraverso equity preferenziali, con clausole anti-diluzione. È previsto unper Raadr, che inizierà immediatamente. Mexedia avrà la possibilità di deconsolidare la propria partecipazione distribuendo azioni Raadr ai propri azionisti, una volta completata la transazione.