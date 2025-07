BD fonde ramo bioscienze e diagnostica con Waters in deal da 17,5 miliardi di dollari

Waters

BD

(Teleborsa) -(Becton, Dickinson and Company) hanno siglato un, dando vita a un'azienda leader nel settore delle scienze biologiche e della diagnostica, con tecnologie all'avanguardia e prospettive finanziarie di prim'ordine. L'accordo è strutturato come un'operazione di Reverse Morris Trust fiscalmente efficiente, delSi prevede che l'operazione genereràpari a circa 200 milioni di dollari entro il terzo anno successivo alla chiusura epari a circa 290 milioni di dollari entro il quinto anno, con conseguenti sinergie di EBITDA annualizzato pari a circa 345 milioni di dollari entro il 2030.L'operazione, approvata all'unanimità dai board di Waters e BD, è strutturata come un Reverse Morris Trust, in cui le attività Biosciences & Diagnostic Solutions di BD saranno scorporate agli azionisti di BD e, contemporaneamente, fuse con una società interamente controllata da Waters. Si prevede che gli azionisti di BD deterranno circa il 39,2% della società risultante dalla fusione, mentre gli attuali azionisti di Waters dovrebbero detenere circa il 60,8%. BD riceverà inoltre unaprima del completamento della fusione, soggetta ad aggiustamenti per liquidità, capitale circolante e indebitamento.Si prevede che l'operazione sarà generalmenteper BD e i suoi azionisti. Si prevede che Waters si accollerà circa 4 miliardi di dollari di debito incrementale, il che si tradurrebbe in un rapporto di leva finanziaria tra indebitamento netto ed EBITDA rettificato per la società risultante dalla fusione di 2,3x al closing. La transazione dovrebbe concludersi verso la, subordinatamente al ricevimento delle necessarie approvazioni normative, all'approvazione degli azionisti di Waters e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura.