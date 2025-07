AATech convoca assemblea su reverse take-over per acquisizione di BIL

AATech

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, harelativo all'operazione di acquisizione della totalità delle azioni costituenti il capitale sociale di Business Innovation Lab (BIL), società fintech a capo dell'omonimo gruppo (Gruppo BIL), tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI e proprietaria della piattaforma Opyn.Sulla base dei contratti di compravendita di azioni sottoscritti con la totalità dei soci di BIL, il, sarà corrisposto dalla società mediante una combinazione di pagamento per cassa, assegnazione di azioni ordinarie e warrant 2023-2026 di nuova emissione.Il pagamento del corrispettivo avverrà, quanto a 17.842.000 euro per(pari al 89,2% del corrispettivo), quanto a 2.169.000 euro (pari al 10,8% del corrispettivo) mediante assegnazione di azioni ordinarie e warrant.È stata convocata (in data 30 luglio 2025 in prima convocazione e, occorrendo, in data 31 luglio 2025 in seconda convocazione) l'per l'approvazione dell'operazione diai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.