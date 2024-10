Patuelli (ABI): da BCE mi aspetto a breve altro taglio interessi

(Teleborsa) - "Mi aspetto, e auspico, che visti gli andamenti ridotti dell'inflazione fra 48 ore la BCE abbia un altro non trascurabile taglio, che la porterebbe ulteriormente all'avanguardia rispetto agli Usa e alle valute europee non euro,. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente di Abi, intervenendo a un convegno, a Firenze, su Luigi Einaudi. "In due anni - ha aggiunto - l'inflazione è stata piegata senza molta collaborazione degli stati nazionali, i quali non hanno ridotto il loro debito pubblico:Ha fatto tutto la BCE"."Le banche non sono mai le prime che chiudono, che tirano giù la saracinesca, sono normalmente tra le ultime. Ma se la chiudono gli altri è difficile che la tengano aperta solamente le banche". "Per combattere l'uscita delle banche dalle località minori - ha affermato Patuelli - bisogna sostenere gli altri settori produttivi. Bisogna che siano sviluppate delle politiche da parte delle istituzioni europee e nazionali per favorire le attività economiche nelle località minori. Questo è il punto. Quando nei paesi chiudono i negozi, cala la popolazione, è difficile che possa essere la banca l'unico esercizio economico, o quasi, che rimane, soprattutto se cala la popolazione. Non ci si può limitare a gridare alla desertificazione". "Serve un'analisi più ampia e approfondita, studiare i flussi degli abitanti. Gli abitanti a Firenze nel 1964 sono 150 mila in meno di oggi, per fare un esempio. Bisogna sostenere con politiche, ha concluso Patuelli.Sull'ipotesi di contributi richiesti alle banche in legge di bilancio: "Il dialogo in queste settimane, in questi giorni, in queste ore è dall'Abi e da me stesso delegato alla direzione generale di Abi, e quindi innanzitutto al direttore generale Rottigni".