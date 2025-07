ABI, Patuelli: trasformare MES in organismo UE, Unione bancaria bloccata da un decennio

(Teleborsa) - "Leche hanno colpito diverse tipologie societarie e dimensionali ee per gli oneri dei salvataggi". Lo ha detto, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), nella sua relazione all'assemblea annuale presso l'Università Bocconi a Milano."Ladelle banche in Italia, elemento fondamentale di stabilità e sviluppo, sotto la Vigilanza della Banca d'Italia e della BCE, èed è dipesa da plurimi fattori", ha aggiunto. Secondo Patuelli state determinanti: le grandi ricapitalizzazioni delle banche, con gli aumenti di capitale e i continui cospicui accantonamenti di utili a riserve; le costosissime svalutazioni di crediti deteriorati; le profonde riorganizzazioni effettuate anche con i responsabili e costruttivi comportamenti delle Organizzazioni Sindacali del settore bancario e con la tutela di ciascun lavoratore; i grandi e continui investimenti in sempre più nuove tecnologie che le banche effettuano in concorrenza anche con gli operatori non bancari."L'accelerata modernizzazione bancaria, pur in presenza sempre di qualche criticità da non sottovalutare, ha reso più efficienti, competitive e redditizie le banche, pur- ha sostenuto - Queste accresciute solidità delle banche sono indispensabili: per garantirne la stabilità prospettica, per sempre nuovi investimenti innanzitutto tecnologici e per la continua maggior tutela dei dati; per sostenere l'applicazione dell'intelligenza artificiale e le innovazioni per migliorare sempre più i servizi per i clienti; per difendere sempre ulteriormente il mondo bancario e i clienti dagli infiniti attacchi criminali alla sicurezza tecnologica in un mondo sempre più instabile; per affrontare le nuove criticità dei mercati internazionali; per garantire sempre nuove possibilità di finanziamenti alle imprese e famiglie".Nella relazione di Patuelli c'è stato ampio spazio per l', che deve, con nuove regole istituzionali, per non essere paralizzata da veti di piccole minoranze, e realizzando nuovi obiettivi d'integrazione".Secondo il banchiere, "un salto di qualità necessita anche il MES, pensato in altre epoche come strumento intergovernativo:, con le stesse regole di trasparenza della BCE verso il Parlamento Europeo e con finalità più coerenti alle nuove sfide"."Leprudenziali per le banche, a lungo negoziate e concordate fra le Banche Centrali d'Occidente, non stanno entrando in vigore contemporaneamente e subiscono: tali disparità hanno preceduto l'annunzio dell'introduzione o accentuazione di dazi che contraddirebbero le libertà regolate dei mercati - ha detto il presidente dell'ABI - Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti. Si rischierebbe una nuova recessione".Inoltre, "occorreda discussioni sulla garanzia europea sui depositi (ora è dei Fondi interbancari nazionali) e di connessi limiti alla detenzione del debito pubblico da parte delle banche - ha sottolineato - L'Unione bancaria europea deve passare rapidamente dalla prevalente Unione di Vigilanza, all'Unione anche delle regole societarie, del mercato, del risparmio e degli investimenti"."Difronte ai rischi delle pseudoe dei cripto-derivati, innanzitutto di illegalità e riciclaggio - ha detto il presidente dell'ABI - devono essere esaminati i progetti, pubblici e privati, di nuovi circuiti europei di pagamenti che possono rappresentare processi di resilienza, competitività e sovranità monetaria europea, che devono essere sviluppati in stretta applicazione delle normative antiriciclaggio (sulle quali le banche collaborano strettamente con le Autorità) e chedelle banche".