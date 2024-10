SIT, commessa estera per contatori acqua smart residenziali da 6,1 milioni di euro

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha comunicato che laper la fornitura estera di. Di questi, 80mila contatori saranno consegnati nei prossimi tre anni. Grazie a questa operazione, la città destinataria della fornitura potrà installare i contatori acqua intelligenti di JANZ al 75% della propria base utenti.Il valore complessivo della gara è di 13 milioni di euro; l'(approssimativamente il 50% del totale)."Per JANZ l'aggiudicazione di questo contratto è, in un nuovo mercato europeo e per noi molto promettente - ha detto, responsabile della business unit Water Metering del gruppo SIT - L'esigenza di migliorare le infrastrutture di comunicazione delle utilities è sentita in moltissimi Paesi e fa parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Auspichiamo che questa aggiudicazione possa essere l'inizio di una serie di operazioni che continuino a posizionare il gruppo SIT come punto di riferimento nel mercato internazionale del water metering".