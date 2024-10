Zucchi, sanzioni CONSOB per criticità in disclosure al mercato e operato collegio sindacale

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) -ha applicatonei confronti di, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, e del Presidente e Amministratore Delegatoperchépreviste per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e alcune informazioni riportate nelle Relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari riguardanti gli esercizi 2021 e 2021 non hanno fornito al mercato un quadro trasparente sulle reali pratiche di governo societario adottate.A seguito di un'ispezione condotta da CONSOB, è emersa la realizzazione, tra gli ultimi mesi del 2019 e i primi mesi del 2020, di unache ha configurato unatra la società e la parte correlata Descamps (all'epoca controllata indirettamente da Astrance Capital, come la stessa quotata) con la gestione comune delle attività del ciclo di ordine, produzione e consegna dei prodotti, integrate sia dal punto di vista dei processi che dei sistemi IT, in assenza di uno specifico contratto che disciplinasse i rispettivi diritti e obblighi relativi ai predetti rapporti.Tale operazione, che ha rappresentato per la società un'operazione strategica in ragione della quale sono stati successivamente giustificati diversi flussi finanziari a beneficio di parti correlate e diversi costi a carico della quotata,, né è stata sottoposta alla disciplina procedurale prevista dal Regolamento OPC, né è stata oggetto di una specifica disclosure al mercato con la pubblicazione di un documento informativo, come richiesto per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.A Vincenzo Zucchi è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari complessivamente a, mentre per Joel David Benillouche la sanzione amministrativa pecuniaria è stata pari aIn un, la CONSOB ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Alessandro Musaio, Gian Piero Balducci e Annamaria Esposito Abate,di Vincenzo Zucchi. L'Autorità ha rilevato che nel periodo 2019-2022 sono emerse molteplici carenze e criticità con riguardo al sistema di controllo interno e al sistema amministrativo-contabile, allo svolgimento di numerose operazioni con parti correlate, al processo di informativa non finanziaria, al governo societario e a talune assemblee di distribuzione dei dividendi.Quanto alla gravità, le violazioni si sono sostanziate nell'inosservanza dei doveri di vigilanza e di comunicazione alla CONSOB, posti dall'ordinamento in capo al Collegio Sindacale quale referente primario nel circuito dei controlli sulle società quotate, in funzione di ausilio all'esercizio dei propri poteri da parte della CONSOB e allo scopo di tutelare gli interessi degli investitori ed il mercato; l'organo di controlloe di comunicare senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza, si legge nel provvedimento.È stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria diad Alessandro Musaio, Gian Piero Balducci e Annamaria Esposito Abate.