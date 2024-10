Comolake 2024, Ghiglia: "Proteggere l'identità digitale una priorità"

(Teleborsa) - "Questo futuro non ci deve far dimenticare ie il bilanciamento fra leprivate, del progresso e del far sì che le imprese europee ed italiane non rimangano indietro e l'esigenza, altrettanto importante, di, che nell'era digitale sono i". E' quanto afferma, membro dela margine di"Nell'era digitale tutti noi: abbiamo una nostradalle leggi civili e penali, ma abbiamo anche una nostra vita che il professor Floridi chiama "on-life", una una nostra, che può essere protetta soltanto eprincipalmente dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali"., nel mondo della rete, così come proteggiamo le persone nel mondo fisico. Questo direi che è fondamentale, spetta a noi, ma credo che sia una sensibilità che tutti dobbiamo avere: imprese cittadini e istituzioni".Parlando della possibilità che la regolamentazione implichi anche un miglioramento dei dati, Chiglia fa riferimento alla. "Dobbiamo insegnare alle giovani generazioni - afferma - cosa sono i dati e cosa si nasconde dietro quegli strumenti (smartphone, tablet computer) sui quali passano e passeranno la maggior parte della loro vita"."Da questo, che può essere usato ed eventualmente commercializzato, ma mai venduto, perché vendere il dato nell'era digitale vuol dire vendere la persona e questo è vietato".