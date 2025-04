Snam lancia "La tua energia ci ispira", confermando le persone al centro della propria strategia

Snam

(Teleborsa) -presenta oggi "", lache mira a raccontare e rafforzare l'identità di Snam nel(Employer Value Proposition), con l’obiettivo di attrarre nei prossimi tre anni oltre 1.000 nuove persone di talento e accompagnare l'evoluzione del mercato energetico nazionale ed europeo. Nel contesto lavorativo italiano, caratterizzato da sfide significative, con una crisi demografica e tassi di disoccupazione giovanile elevati, è in crescita il lavoro dei giovani nel settore energia e utilities, con un aumento del 9,4% nel triennio 2021-2024, trainato anche dai settori del gas e dell’energia elettrica (+22,4%) [analisi dei dati Istat e Eurostat, febbraio 2025].L’iniziativa si pone l’obiettivo di dialogare in modo più diretto con lealla ricerca di migliori, raccontando l’identità dell’azienda e il suo impegno per realizzare un'verso un sistema energetico multi-molecola, tutto a partire dall’energia delle sue persone. La nuova campagna è il risultato di un'analisi dettagliata, svolta in collaborazione con RepTrak sulla base di oltre 2400 interviste e focus group, che ha permesso di identificare i punti chiave dell’identità di Snam come Employer.La nuova campagna fonda la sua narrativa suidel lavorare in Snam: "Con noi si impara e si accrescono le proprie competenze digitali, tecnico-professionali e manageriali grazie allo Snam Institute; Da noi si dedica grande attenzione e passione per il clima interno e l’atmosfera di lavoro. A breve si concretizzerà anche in un innovativo HQ Snam a Milano; in Snam si lavora intensamente per la parità di genere in un settore storicamente a predominanza maschile; attraverso di noi si può contribuire davvero alla transizione energetica del Paese".Facendo leva su questi, Snam punta ad attrarre nei prossimi anni persone, il cui 70% in, al fine di accompagnare il fisiologico turnover delle professionalità, garantendo un giusto mix generazionale e un maggiore equilibrio di genere in tutte le aree, in particolare nelle operations e nelle mansioni più tecniche."Snam riconosce nel capitale umano il primo dei pilastri alla base del successo dell’azienda. La nuova campagna che parte oggi vuole riflettere la nostra people strategy, che mette appunto al centro le persone e le loro competenze. Vogliamo raccontare cosa significa lavorare in Snam, luogo dove le persone possono crescere, innovare, sentirsi valorizzate e stare bene. Crediamo, infatti, che ognuno possa portare un contributo unico e prezioso, e siamo per questo determinati a creare un ambiente in cui ciascuno possa esprimere al meglio le proprie capacità e aspirazioni. La nostra Employer Value Proposition è un invito a tutti coloro che condividono i nostri valori e la nostra energia a unirsi a noi per costruire insieme un futuro sostenibile" ha commentato, Chief People & Corporate Services Officer di Snam."La tua energia ci ispira" è al centro della, declinata in quattro diversi soggetti, e sviluppata con un tono di voce diretto e nuovo per il settore energy, unita a un visual che reinterpreta in modo giocoso e inaspettato l'asset infrastrutturale di Snam, che diventa ancor di più simbolo e opportunità di connessione.