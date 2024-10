Lollobrigida: promuovere pratiche agricole sostenibili

(Teleborsa) -i. Oggi è urgente trovare soluzioni rapide, garantire la sicurezza alimentare e preservare le risorse naturali, migliorando l'efficienza e la resilienza dei sistemi". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,intervenendo al World Food Day alla FAO. "Il tema della sovranità alimentare è centrale: non significa chiudere i mercati, ma consentire alle Nazioni di scegliere il proprio sistema produttivo e alimentare, garantendo catene di approvvigionamento sicure", ha sottolineato il Ministro che ha poi ribadito l'importanza di mantenere mercati agricoli internazionali aperti e regolati per assicurare equità, trasparenza e un'adeguata remunerazione agli agricoltori, valorizzando le produzioni locali:"È necessario proteggere il reddito degli agricoltori, in particolare delle piccole imprese, dalla concorrenza sleale, incentivarli come custodi del territorio".Nel corso dell'intervento il ministro ha poi evidenziato come sia necessario continuare a promuovere l'uso di pratiche agricole sostenibili, investire in tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale, ottimizzare l'uso dell'acqua e favorire l'occupazione giovanile e femminile, con pari diritti e opportunità. "Sono queste le tematiche che abbiamo affrontato nella ministeriale de, ha concluso il ministro.