Ucraina, Meloni incontra Zelensky: bene disponibilità di Kiev per immediato cessato il fuoco

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,, ha incontrato sabato a Palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina,. Palazzo Chigi in una nota ha spiegato che nel corso del, "i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all’Ucraina"."Il Presidente del Consiglio ha espresso, anche a nome del Governo, le proprieper le vittime dei recenti attacchi russi, rinnovando la ferma condanna di tali atti e sottolineando l’urgenza di un, nonché della necessità di un impegno concreto da parte di Mosca per l’avvio di un processo di pace – si legge nella nota –. Il Presidente del Consiglio ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche ladimostri concretamente la propria volontà di perseguire la".