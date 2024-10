Manovra, Roccella: "Un miliardo e mezzo per famiglie e natalità"

(Teleborsa) - "Anche quest'anno, con un ampio ventaglio di misure e oltre un miliardo e mezzo di investimenti, il governo Meloni mette le famiglie e la natalità al centro delle proprie proprie politiche di bilancio, con scelte coraggiose e una direzione ben determinata". È quanto ha dichiarato"Abbiamo ulteriormente potenziato i congedi parentali, confermando gli aumenti degli scorsi anni e portando a tre mesi l'indennità all'80 per cento della retribuzione – prosegue–. Abbiamo previsto un assegno di mille euro per i nuovi nati, con tutti i vantaggi del sostegno economico diretto senza le incognite di ulteriori investimenti sull'assegno unico attualmente oggetto di una procedura di infrazione. Abbiamo potenziato ulteriormente il bonus per gli asili nido, che già avevamo reso sostanzialmente gratuito dal secondo figlio in poi, escludendo inoltre l'importo dell'assegno unico dal calcolo dell'Isee ai fini dell'accesso alla misura. Sono state potenziate le detrazioni in misura crescente rispetto ai membri della famiglia, dunque con benefici in particolare per le famiglie numerose, fissando nell'età di trent'anni il limite di età per i figli a carico, introducendo dunque un segnale di responsabilizzazione e di fiducia verso le potenzialità delle nuove generazioni. Sono stati confermati i fringe benefits, con importo raddoppiato per i lavoratori con figli. Infine, è stata rifinanziata con 500 milioni la carta 'Dedicata a te', per sostenere le famiglie meno abbienti nell'acquisto dei beni di prima necessità. Si tratta di un complesso di misure poderoso, significativo e con interventi ad ampio spettro. Il fatto che in condizioni di bilancio rese difficilissime dalla devastante eredità dei superbonus – conclude Roccella – , il governo nella manovra abbia chiesto un contributo a categorie che hanno avuto buoni profitti come banche e assicurazioni, per investire importanti risorse sulle famiglie e sulla natalità, significa che abbiamo chiare le nostre priorità e abbiamo il coraggio delle scelte per il futuro della nostra Nazione".