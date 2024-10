Sogei, revoca immediata di tutte le cariche a Iorio

(Teleborsa) - Il CdA di, società di Information Technology 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato la. Lo si legge in una nota dove la società ribadisce la completa estraneità ai fatti inerenti l'arresto di Iorio. Il CdA è stato convocato d'urgenza nella sua totalità, alla presenza del collegio sindacale e del magistrato delegato della Corte dei conti addetto al controllo.Il CdA ha anche deliberato: l'invio di una nota informativa alla competente Procura regionale della Corte dei conti; il conferimento dela tutela di Sogei nell'ambito del procedimento penale a titolo di parte offesa; l'avvio di un audit interno sugli eventi occorsi; l'attuazione di interventi organizzativi.In aggiunta a quanto dichiarato nella precedente nota, Sogei assicura che l', organizzative e operative a garanzia della continuità dei servizi erogati a favore delle amministrazioni clienti.Sogei sottolinea inoltre chepubbliche per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in quanto tali attività sono conferite per legge a soggetti esterni.L'azienda sta, a tutela dell'immagine e reputazione propria e del MEF.