Bonus ristrutturazioni: proroga del 50% per la prima casa

(Teleborsa) - Per la prima casa viene confermatoche scende invece al 36% sulla seconda. Resta il bonus mobili e grandi elettrodomestici, sempre al 50%. È quanto prevede la manovra da 30 miliardi approvata martedì dal Consiglio dei Ministri.Ilaveva previsto un taglio dell'agevolazione al 36% (dal 2025 al 2027) e al 30% (dal 2028 al 2033). Fino al 31 dicembre 2024, il bonus ristrutturazione aveva un’aliquota al 50% e un tetto di spesa a 96mila euro. A partire dal 2025, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione sarebbe dovuto scendere 48mila euro per unità immobiliare. Adesso, con la manovra è stato deciso che, dal 2025, la detrazione sarà confermata al livello attuale del 50% ma sarà prevista soltanto sull’abitazione principale.Possono usufruirne tutti coloro che avviano lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, oppure lavori di manutenzione ordinaria per le parti comuni di edifici residenziali.Per le, le detrazioni saranno al 36%, conInoltre, la Manovra proroga anche ilcon limite di spesa di 5 mila euro: si può richiedere la detrazione per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti o fabbricati. Lo sconto dall'imposta vale anche in caso di interventi realizzati sul box auto o il garage oppure sulla ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.