Manovra, Giorgetti ribadisce: seria e responsabile, dati spread ci confortano

(Teleborsa) - Le risorse a copertura della manovraAbbiamo creato le condizioni di finanza pubblica per ridurre le tasse a". Lo ha ribadito il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time al Senato."Si è fatta molta polemica sull'aumento delle tasse sulla casa. È assolutamente falso", ha chiarito il Ministro spiegando che l'operazione prevista dal governo riguarda l'aggiornamento dei dati catastali degli immobili oggetto di ristrutturazione e delle cosiddette ' case fantasmà. "Chiunque abbia un po' di esperienza sa che chi fa una ristrutturazione edilizia, tanto più se lo fa con i soldi dello Stato, ha il preciso obbligo di aggiornare i dati catastali. Noi siamo tenuti, e lo faremo, a verificare l'aggiornato dei dati e quelli delle case di coloro che non le hanno mai dichiarate". L'intervento, ha concluso il Ministro,"In riferimento alla manovra 2025 il Mef precisa e ribadisce che sul fronte delle misure a sostegno della natalità, contrariamente da quanto riportato da alcuni organi d'informazione, ci sono, tra gli altri, gli sgravi anche per le madri con due figli". Lo riferisce una nota del Ministero dell'economia e delle finanze aggiungendo che