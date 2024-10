Medicina: addio al numero chiuso e ai test d’ingresso

(Teleborsa) - Con la, vieneal primo semestre per i, permettendo l’iscrizione aperta a tutti gli aspiranti medici senza dover sostenere i test d’ingresso. Laha approvato il disegno di legge delega checome annunciato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).L'obiettivo della riforma è, garantendo un processo di selezione più equo e basato sulle competenze acquisite dagli studenti. L’e dalla posizione in una graduatoria nazionale. Gli studenti potranno contare su percorsi di orientamento specifici già durante le scuole superiori per facilitare l’ingresso nei corsi universitari, e i crediti acquisiti durante il primo semestre saranno riconosciuti per altri percorsi di studio in caso di non ammissione.Ilha dichiarato: "Dal prossimo anno, saranno il merito e le competenze a decidere chi proseguirà negli studi di Medicina". Anche il, ha sottolineato l, spiegando che il semestre iniziale sarà un filtro basato sugli esami, ma con il riconoscimento dei risultati per percorsi alternativi. Questo cambiamento mira a formare nuovi medici e soddisfare il fabbisogno di 30.000 professionisti nei prossimi sette anni, garantendo un'offerta formativa d’eccellenza.